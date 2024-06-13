KSTU mezuniyet töreni yapıldı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi mezuniyet töreni yapıldı.





KSTU’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin bahçesinde düzenlenen törene, Güzelyurt Kaymakamı, üniversite rektörleri, akademik ve idari personeller ve misafirler katıldı.



Metis Trio'nun müzik resitali ile başlayan törende, toplam 342 öğrenci mezun oldu.



Törende, KSTU Rektörü Prof.Dr. İbrahim Levent Taner ve Diş Hekimliği Fakültesi birincisi Fairoz Abdellah Ali Ali birer konuşma yaptı.



Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının yemin ettiği törende, fakülte mezunları diplomalarını alarak keplerini havaya attı.



Havai fişek gösterisinin ardından gece canlı müzik performansı ile sona erdi.

