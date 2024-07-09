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Trafiği durduran düğün konvoyuna ceza

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Girne'de önceki gün yolu kapatan düğün konvoyundaki motosiklet sürücülerine para cezası kesildi

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Trafiği durduran düğün konvoyuna ceza
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Girne Çevre Yolu’nda Zeytinlik bölgesinde önceki gün, düğün konvoyu oluşturarak trafiği tıkayan motosiklet sürücülerine polis tarafından ceza verildi.
Polis Basın Subaylığı, internet haber sitelerinde yer alan haberlerin ihbar kabul edilerek motosiklet sürücülerinin rapor edildiğini bildirdi.
Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri tarafından tespit edilen motosiklet sürücülerine trafik akışına kasten engel olmak suçundan dolayı, 1696,30 TL para cezası verilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.
Zeytinlik civarındaki düğün konvoyu yüzünden trafik uzun süre aksamıştı.
 
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