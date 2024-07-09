Mehmet Dursun için 10 günlük kampanya

Lenf kanseri olan Mehmet Dursun'un Almanya'daki hücre tedavisi için gereken meblağın toplanması amacıyla 10 gün sürecek yardım kampanyası başlatıldı. Hedef, 32 milyon TL...

Ülkenin tanınan simalarından,esnafı olan ve Lenf kanseri ile mücadele eden Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için 900.000 EURO toplanılması hedefiyle başlatılan tedavi kampanyası, 10 gün boyunca devam edecek. Kampanyaya destekte bulunmak kanseri #birlikte yenmek için Mehmet Dursun'un Ziraat Bankası hesaplarına desteklerinizi ulaştırabilirsiniz.Kampanya süresince diğer bankalarda herhangi bir hesap veya IBAN numaramız bulunmamaktadır.Yardımlarınızı aşağıdaki hesap numaralarına yapabilirsiniz: