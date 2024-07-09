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Mehmet Dursun için 10 günlük kampanya

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Lenf kanseri olan Mehmet Dursun'un Almanya'daki hücre tedavisi için gereken meblağın toplanması amacıyla 10 gün sürecek yardım kampanyası başlatıldı. Hedef, 32 milyon TL...

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Mehmet Dursun için 10 günlük kampanya
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Ülkenin tanınan simalarından, Kaplıca esnafı olan ve Lenf kanseri ile mücadele eden Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için 900.000 EURO toplanılması hedefiyle başlatılan tedavi kampanyası, 10 gün boyunca devam edecek. Kampanyaya destekte bulunmak kanseri #birlikte yenmek için Mehmet Dursun'un Ziraat Bankası hesaplarına desteklerinizi ulaştırabilirsiniz.
Kampanya süresince diğer bankalarda herhangi bir hesap veya IBAN numaramız bulunmamaktadır.
Yardımlarınızı aşağıdaki hesap numaralarına yapabilirsiniz:

Alıcı Adı-Soyadı: Mehmet DURSUN
Banka Şube: Ziraat Bankası, İskele - KKTC 
Türk Lirası (TL) IBAN: TR70 0001 0021 8260 4796 7850 01
Amerikan Doları (USD) IBAN: TR05 0001 0021 8260 4796 7850 07
İngiliz Sterlini (GBP) IBAN: TR10 0001 0021 8260 4796 7850 14
EURO (EUR) IBAN: TR59 0001 0021 8260 4796 7850 05
 
 
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