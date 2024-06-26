banner913
banner932
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
19 0
Sahtekarlıkla para temini…
Sahtekarlıkla para temini…
45 0
 
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
40 0
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
35 0
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
38 0
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
30 0
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
59 0
banner1032

Töre, UKÜ Mezuniyet Töreni’ne katıldı

banner1020

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

banner974
Töre, UKÜ Mezuniyet Töreni’ne katıldı
banner971
Meclis’ten verilen bilgiye göre, Töre, törendeki konuşmasında bir yıl aradan sonra yeni mezun öğrencilerin mutluluğuna ortak olduğunu, ancak bu yıl Gazze’de yaşanan katliamdan dolayı da acı duyduklarını ifade etti.
Töre, insanlığın Filistin’de katledildiğini, emperyalist güçlerin de İsrail’e destek verdiğini, kendilerinin ise bundan utanç duyduğunu kaydetti.
“Filistin’e özgürlük” diyen Başkan Töre, dünyanın 146 ülkesinin tanımasına rağmen Gazze’de soykırım yapıldığını dile getirdi.
Töre, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güven içerisinde olmasının kaynağının ise Türkiye ve Türk ordusu olduğunu belirtti.
AB ve ABD’ye de seslenen Töre, sömürgeci ülkeleri ve sözde medeni yapılarını protesto etti.
Emperyalist ülkelerin dünyada barış istemediğini dile getiren Töre, öğrencilerden dikkatli olmalarını ve oyunlara gelmemelerini istedi.
Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyük” sözünü hatırlatarak, bugün bu sözün ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşıldığını söyledi.
Zorlu Töre, konuşmasının sonunda öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dileyerek, tebrik etti.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.