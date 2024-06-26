Meclis üçüncü yasama yılında 97 yasa yaptı

Meclis Başkanlığına, 2 Ekim-24 Haziran tarihleri arasında, 74 yasa tasarısı ve 21 yasa önerisi sunuldu.
20 Haziran'a kadarki sürede 88 yasa Genel Kurul'da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Pazartesi günkü birleşimde ise 9 yasa Genel Kurulda onaylanarak, Cumhurbaşkanlığına havale edildi.
Meclisten yapılan açıklamada, 30 Haziran'da Meclis'in tatile gireceği, ancak komite çalışmalarının 30 Eylül tarihine kadar devam edeceği ve 1 Ekim Salı günü Cumhuriyet Meclisinin yeni yasama yılı olan dördüncü yasama yılına başlayacağı kaydedildi.
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