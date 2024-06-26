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Meclis üçüncü yasama yılında 97 yasa yaptı

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Cumhuriyet Meclisi'nin üçüncü yasama yılında Genel Kurul'un, 64 olağan, bir olağanüstü olmak üzere 65 birleşim yaptığı ve toplam 97 yasaya onay verdiği açıklandı.

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Meclis üçüncü yasama yılında 97 yasa yaptı
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Meclis Başkanlığına, 2 Ekim-24 Haziran tarihleri arasında, 74 yasa tasarısı ve 21 yasa önerisi sunuldu.
20 Haziran'a kadarki sürede 88 yasa Genel Kurul'da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Pazartesi günkü birleşimde ise 9 yasa Genel Kurulda onaylanarak, Cumhurbaşkanlığına havale edildi.
Meclisten yapılan açıklamada, 30 Haziran'da Meclis'in  tatile gireceği, ancak komite çalışmalarının 30 Eylül tarihine kadar devam edeceği ve 1 Ekim Salı günü Cumhuriyet Meclisinin yeni yasama yılı olan dördüncü yasama yılına başlayacağı kaydedildi.
 
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