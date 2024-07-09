Töre, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a

Amerika'ya hareket etmeden önce KKTC ile yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür etti.

Töre, “ Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman olduğu bir kez daha bizlerin yanında olduğunu yaptığı açıklama ile göstermiştir" dedi.

Töre açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman olduğu bir kez daha bizlerin yanında olduğunu yaptığı açıklama ile göstermiştir. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı öncesinde KKTC’nin Türk dünyasının da beklenilen yere gelmesi için vermiş olduğu destek bizler açısından çok kıymetlidir. Bu vesileyle kendisine şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler de KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri ile ilişkilerini güçlendirmek ve ilerletmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

