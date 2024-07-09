Kuzey İrlanda’nın sıvı içeren tek kullanımlık elektronik sigara yasağına sağlık cephesinden destek

Kuzey İrlanda’da sıvı içeren ve tek kullanımlık olarak satışa sunulan elektronik sigaralar 2025 yılı

Nisan ayı itibarıyla yasaklanıyor. Çevre Bakanı Andrew Muir yaptığı açıklamalarda hedeflenen

tarihin çok yakın olduğunun bilincinde olduklarını ve yasak kararının kuvvetli bir destek

gördüğünü belirtti.

BBC’nin haberine göre, konu ile ilgili açıklama yapan Birleşik Krallık Astım ve Akciğer Kuruluşu

Kuzey İrlanda Başkanı Joseph Carter bu kararı “büyük bir kazanım” olarak nitelendirdi ve sıvı

içeren, tek kullanımlık elektronik sigaraların toplumda yarattığı endişeleri aktardı: Tek kullanımlık

elektronik sigaralar okullarımızda giderek daha fazla görülüyor, çocuklarımızı nikotine bağımlı

hale getiriyor ve sokaklarımızı kirletiyor. Bu yıl Kuzey İrlanda'da bin kişiyle anket yaptık ve

bunların %80'inden fazlası, sigara içme geçmişi olmayanların, okullarda çocukların ve gençlerin

elektronik sigara kullanmasından endişe duyduklarını söyledi. Sigara içiyorsanız ve bırakmak

istiyorsanız elektronik sigara, sigarayı bırakmanın bir yolu olabilir. Fakat çocuklar ve sigara

içmeyenler için elektronik sigaraya başlamak çok büyük bir risk oluşturuyor.”

Tek kullanımlık elektronik sigaralar nikotin içeren bir sıvı barındırıyor ve birçok ülkede yasa dışı

olarak, çocukların ilgisini çekme riski olan çeşitli aromalarla, renkli paketlerle satılıyor. Bu

ürünlerin yasal olarak satıldığı ülkelerde de artan genç kullanımı sebebiyle yasaklar gündeme

gelmeye devam ediyor.