Kuzey İrlanda’nın sıvı içeren tek kullanımlık elektronik sigara yasağına sağlık cephesinden destek

Kuzey İrlanda’da sıvı içeren ve tek kullanımlık olarak satışa sunulan elektronik sigaralar 2025 yılı
Nisan ayı itibarıyla yasaklanıyor. Çevre Bakanı Andrew Muir yaptığı açıklamalarda hedeflenen
tarihin çok yakın olduğunun bilincinde olduklarını ve yasak kararının kuvvetli bir destek
gördüğünü belirtti.
BBC’nin haberine göre, konu ile ilgili açıklama yapan Birleşik Krallık Astım ve Akciğer Kuruluşu
Kuzey İrlanda Başkanı Joseph Carter bu kararı “büyük bir kazanım” olarak nitelendirdi ve sıvı
içeren, tek kullanımlık elektronik sigaraların toplumda yarattığı endişeleri aktardı: Tek kullanımlık
elektronik sigaralar okullarımızda giderek daha fazla görülüyor, çocuklarımızı nikotine bağımlı
hale getiriyor ve sokaklarımızı kirletiyor. Bu yıl Kuzey İrlanda'da bin kişiyle anket yaptık ve
bunların %80'inden fazlası, sigara içme geçmişi olmayanların, okullarda çocukların ve gençlerin
elektronik sigara kullanmasından endişe duyduklarını söyledi. Sigara içiyorsanız ve bırakmak
istiyorsanız elektronik sigara, sigarayı bırakmanın bir yolu olabilir. Fakat çocuklar ve sigara
içmeyenler için elektronik sigaraya başlamak çok büyük bir risk oluşturuyor.”
Tek kullanımlık elektronik sigaralar nikotin içeren bir sıvı barındırıyor ve birçok ülkede yasa dışı
olarak, çocukların ilgisini çekme riski olan çeşitli aromalarla, renkli paketlerle satılıyor. Bu
ürünlerin yasal olarak satıldığı ülkelerde de artan genç kullanımı sebebiyle yasaklar gündeme
gelmeye devam ediyor.