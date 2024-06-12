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Töre, Girne Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Girne Üniversitesi 2023-24 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

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Töre, Girne Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
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Meclis’ten verilen bilgiye göre, üniversitenin Girne yerleşkesinde gerçekleşen törende konuşan Töre, gençlerin arasında olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, akademik kadroya ve öğrencilere başarılar diledi.
Hayatta en önemli olgunun sağlık olduğunu kaydeden Töre, üniversiteden mezun olduktan sonra herkesin kendi alanında iş hayatına atılacağını ifade etti.
Töre, üniversitelerin hem akademik hem de bilimsel olarak çok önemli görevler üstlendiğini, kendisinin de bu açıdan da mezuniyet törenlerine katılmaya dikkat ettiğini söyledi.
Filistin’de yaşanan katliama da dikkat çeken Töre, barışın ve hoşgörünün sahip olduğu bir dünya istediğini ancak emperyalist güçlerin buna izin vermediğini dile getirdi.
 -“KKTC’ye dört elle sarılmamız gerekir”
 Yaşamın ve sevginin kıymetinin bilinmesini isteyen Töre, “Aldanmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dört elle sarılmamız gerekir” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ambargolar altında mücadele verdiğini belirten Töre, izolasyonları aşmak için gençlerden birer fahri elçi olmalarını istedi.
Meclis Başkanı Töre, konuşmasının sonunda öğrencilerin, ailelerin ve akademik kadronun Kurban Bayramı’nı kutladı.
Girne Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, derecelendirmeye giren tüm mezunların sırayla diploma belgelerini alması ve sonrasında "kep atma" geleneği ile tamamlandı.
 
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