İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi dün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Personel Dairesi, KKTC Merkez Bankası, KTAMS ve KAMU SEN’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.

