Töre: “Anavatan ile birlikte yola devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yer alan etkinlikte öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Töre, üniversite mezuniyetinden sonra hayatın yeniden başladığını ifade ederek öğrencilerin ufku açık olarak ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

Mezun öğrencilere vatanı, bayrağı ve istiklali her şeyden önde tutarak bölücülere asla izin vermemelerini öğütleyen Töre, dünyayı aldatmak isteyen sahte barışçılara inanmamalarını istedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünün anlamını Gazze’de yaşananlarla daha iyi anladıklarını vurgulayan Töre, bugün konuyla ilgili Güvenlik Konseyi’nin karar dahi üretemediğini söyledi.

Türk milletinin daima hümanist düşünce ile yaratılanı yaratandan dolayı sevdiklerini kaydeden Töre, dinine ve milliyetine bakmadan insanlara yardım etmeye ve destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

Töre, 1974 öncesinde de Kıbrıs Türklerini yok etme planları olduğunu anımsatarak, bugün gelinen noktada KKTC’nin üretimi, sanayisi, turizmi ve üniversiteleri ile büyük bir ilerleme sağladığını söyledi.

Anavatan ile birlikte yola devam ettiklerine işaret eden Töre, Filistin’i bugün birçok ülkenin tanıdığını ancak katliamın durmadığını, KKTC’ni ise sadece Türkiye tarafından tanındığını ancak 74’den itibaren hiçbir güvenlik sorunu yaşamadıklarını ifade etti.

Töre, konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere diploma ve başarı belgelerini verdi.

