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Kamyon sürücüsü karşı şeride uçtu

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Lefkoşa’da süratli şekilde seyreden kamyon sürücüsü, Fuar Kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçti ve karşıdan gelen araca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı

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Kamyon sürücüsü karşı şeride uçtu
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Lefkoşa’da dün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü tutuklandı.
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde saat 10.50 sıralarında 30 yaşındaki Babajan Atajanov, yönetimindeki PY 693 plakalı kamyon ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, Fuar Kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen 70 yaşındaki Ahmet Bardak yönetimindeki PG 860 plakalı araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan PG 860 plakalı araç sürücüsü Ahmet Bardak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kaburga kemiği kırığı teşhisi ile cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
PY 693 plakalı kamyon araç sürücüsü Babajan Atajanov tutuklandı.
 
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