Senaryo ve roman yazarı Şafak Yolcu’nun üçüncü kitabı “Tepenin Bekçileri” yayımlandı.

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, senaryo ve roman yazarı Şafak Yolcu, Kıbrıs Karaoğlanoğlu’nda yaşanmış, paranormal olayları anlatan kitabın, üçlemenin ilk bölümünü içerdiğini belirtti.

Genç bir kızın yaşadığı doğaüstü konuları anlatan kitabın yazarı Şafak Yolcu, eserinin ön sözünde şu ifadeleri kullandı:

“Okuyacağınız kitap gerçek olaylardan kurgulanmış olup, hikaye kahramanlarının isimleri, kimliklerini ifşa etmemek için değiştirilmiştir. Hikayede anlatılan olaylar Kıbrıs, Karaoğlanoğlu’nda 1996 yılında yaşanmaya başlamış ve yıllarca sürmüştür. O yıllarda dönem dönem hikaye baş kahramanları ile yolumun kesişmesi vesilesiyle hikayenin bazı detaylarına bizzat tanıklık etme şansını bulmuştum. Anlamlandıramadığım hatta abartılı bulduğum birçok olay zihnimi yıllarca meşgul etmişti. Zaman zaman dost meclislerinde doğaüstü olaylardan bahsedildiğinde bazı olayları anlatmışlığım da olmuştu. Hikayeyi dinleyen herkes en az benim kadar etkilenmişti. Olaylar zaman içerisinde bambaşka bir yöne evrildiği için hikayenin geri kalanını bundan sonraki kitabımda anlatmayı uygun gördüm.”

