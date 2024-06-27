YDÜ MOE Sahne’de, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla 7 fakülteden 942 öğrenci diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, MOE Sahne’de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla düzenlediği Mezuniyet Şöleni’nin ikinci akşamında 7 fakülteden 942 öğrenci daha diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Mezuniyet Şöleni’nin ilk iki akşamında toplam 1902 öğrenci diplomalarını aldı.

Bugün MOE Sahne’de düzenlenecek son törende ise Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerinden mezun olacak 537 öğrenci daha meslek hayatlarına ilk adımlarını atacak.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile düzenlenen ikinci törende Yakın Doğu Üniversitesi’nin Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Turizm, Veteriner Hekimliği ve Ziraat fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olmaya hak kazanan 942 öğrenci diplomalarını aldı.

MOE Sahne’de 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen törenlerin öncesinde öğrenciler festival alanında canlı müzik eşliğinde eğlendi. Törende, DJ performansı da yer aldı.

Konuşmaların ardından diploma töreni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın fakülte dekanları ile birlikte fakültelerini derece ile bitiren mezunlara madalyalarını takdim etmesiyle devam etti.







-Günsel: “Bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, çalışmalarınızın topluma ve dünyaya büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

2023-2024 Bahar Dönemi mezuniyetindeki konuşmasına, “Karşımda duran bu seçkin gençlere baktığımda gördüğüm tabloyu iki kavram ile özetleyebilirim: Çok kültürlülük ve çeşitlilik” sözleri ile başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitemiz kampüsünde buluşan çeşitli ülke ve kültürlerden gelen insanların oluşturduğu bu uyum, insanlığın geleceği için büyük bir öneme sahip” dedi.

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in “Üniversiteler, toplum dokuma tezgahlarıdır” sözünü hatırlatan İrfan Suat Günsel, “Her birinizin kendi toplumsal dokularında eşsiz motiflere dönüşeceğinizi bilmenin mutluluğunu hissediyorum. Bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, çalışmalarınızın topluma ve dünyaya büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun” dedi.





-Şanlıdağ: “Dünyayı analiz etmek için geniş bir perspektiften beslenmeniz, alanınızın dışına çıkmanız gerekiyor”

YDÜ Rektörü Tamer Şanlıdağ ise günümüzde her şeyin hızla değiştiği dinamik bir dünyada yaşadığımızı ifade ederek bu sebeple eğitimin de yetkinliklerle donanması gerektiğini söyledi.

Şanlıdağ, “Gözümüzün önünde gelişen yapay zeka teknolojileri fen, matematik, tıp gibi somut verilerle işlem yapan bilimlerde çok rahat iş görmekte ve bize destek olmakta. Ancak yakın gelecekte, sosyal bilimlerde başarılı olmak, fen ve matematik bilimlerinde başarılı olmaktan daha önemli olacak gibi görünüyor” dedi.



Eleştirel düşünmenin ve dünyayı analiz etmenin önemini vurgulayan Şanlıdağ, “Eleştirel düşünmek, dünyayı analiz etmek için geniş bir perspektiften beslenmeniz, alanınızın dışına çıkmanız, diğer bahçeleri de görmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.





























































