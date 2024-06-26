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Telefon faturaları cep yakıyor

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Telefon faturalarına zam geldi. Buna göre geçen ay 659 TL fatura ödeyen vatandaş bu ay, yüzde 36 zamla 899 TL ödeyecek

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Telefon faturaları cep yakıyor
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Son dönemde mobil operatörler tarafından yapılan zamlar, vatandaşları zor durumda bırakıyor.
Haziran ayında 659 TL olarak gelen telefon faturası, Temmuz ayında ise tam 240 TL zamlanarak, 899 TL'ye yükselecek.
Bu durum, tüketicilerin bütçelerini ciddi şekilde sarsarken, kamuoyunda da büyük tepki topladı.
Vatandaşların tarifelerine yüzde 36 oranında zam yapıldı.
Bu ani ve büyük orandaki zam kararı, vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı.
Özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde, mobil iletişim hizmetlerine yapılan bu yüksek zammın kullanıcıların bütçelerini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

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