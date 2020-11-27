Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 3 Aralık'ta hizmete açılıyor

Girne Üniversitesi kampüsünde 3 Aralık Perşembe günü hizmete açılacak Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 6 katlı binasıyla kültür, kongre ve sergi sarayı olarak da bölge halkına hizmet verecek

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 3 Aralık Perşembe günü Girne Üniversitesi kampüsünde saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.

Kütüphanenin, 6 katlı binasıyla kültür, kongre ve sergi sarayı olarak da bölge halkına hizmet vereceği belirtildi.

Girne Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Büyük Kütüphane’de, okuma salonları, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşivin yanı sıra engelli çalışma odası, kulüp odaları, bilgisayar laboratuvarı, nadide eserler koleksiyonu, görsel medya kütüphanesi ve sergi salonu da yer alıyor.

500 BİN KİTAP, 650 MİLYON ELEKTRONİK KAYNAK

Kullanıcıların 500 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişim sağlayabileceği, çağın koşullarına uygun en son elektronik ve dijital teknoloji ile donatıldığı kaydedilen Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 24 saat boyunca öğrencilere ve bölge halkına hizmet sunacak.

Kütüphane bünyesinde 350 kişilik amfi, 3 tane 120 kişilik salon ve derslik ile 4 toplantı odasının da bölge halkının kullanımında olacağı belirtildi.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane bünyesindeki kongre merkezi birçok toplantı, seminer ve sergilere ev sahipliği yaparak önemli bir hareketlilik yaratacak.

HASKASAP: “BİLGİYE EVİNİZDEN DE ULAŞABİLECEKSİNİZ”

Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin üniversite öğrencileri ve bölge halkı için bilgiye erişim durağı olmakla kalmayıp, ev sahipliği yapacağı kongre ve seminerlerle sosyal hareketlilik yaratacağını söyledi.

Haskasap, “Bilgi kaynaklarıyla halk kitlelerini buluşturacak olan ve birikimli bir yeni nesil yetişmesine vesile olacak Büyük Kütüphane’yi bölge halkına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz ” diye konuştu.