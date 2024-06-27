banner913
banner932
''Trafikte uyuşturucu testine başlanacak'''
''Trafikte uyuşturucu testine başlanacak'''
13 0
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
31 0
 
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
24 0
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
23 0
Sahtekarlıkla para temini…
Sahtekarlıkla para temini…
48 0
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
78 0
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
36 0
banner1032

"Tek kalemde sildiğiniz insanları mumla arayacaksınız"

banner1020

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü görevinden alınan Barış Sel, imalı bir göndermede bulundu: "Sırf daha kafanıza buyruk, daha sorumsuz olmak için onca yılı hiç ettiniz. Yok yere tek kalemde sildiğiniz insanları gün gelecek mumla arayacaksınız"

banner974
"Tek kalemde sildiğiniz insanları mumla arayacaksınız"
banner971
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü görevinden alınan Polis Subayı Barış Sel imalı bir göndermede bulundu.
Polis imojisi kullandığı Facebook paylaşımında Barış Sel “Yok yere tek kalemde sildiğiniz insanları gün gelecek mumla arayacaksınız” dedi.
Sel, şunları yazdı:
"Yok yere tek kalemde sildiğiniz insanları gün gelecek mumla arayacaksınız. Sırf daha özgür daha kafanıza buyruk, daha sorumsuz olmak için hiç ettiğiniz onca yılı tekrar yaşamak için dualar edeceksiniz. O aradığınız ama beklediğinizi bulamadığınız yarınlarda geçmişi pişmanlıkla hatırlayacaksınız. Çünkü insan en iyi güveni boşa çıktığında akıllanır. Ve hayat bir gün herkese, mutlaka yaşattıklarını hatırlatır."
NE OLMUŞTU?
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Barış Sel’in işletme yönetimi bölümü yüksek lisans bölümünden “usulsüz” not girişi yapıldığı belirlenmiş, üniversite sistemindeki kayıtların incelenmesinde, 18 Ocak 2023 tarihinde yapılan işlemle Sel'in üniversitede geriye dönük kaydının yapıldığı, 9 ders notunun 'gelişigüzel' eklendiği, 10 Mayıs 2023 tarihinde de tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterildiği ve 19 Haziran’da mezun edildiği tespit edilmişti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.