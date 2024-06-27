"Tek kalemde sildiğiniz insanları mumla arayacaksınız"

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü görevinden alınan Barış Sel, imalı bir göndermede bulundu: "Sırf daha kafanıza buyruk, daha sorumsuz olmak için onca yılı hiç ettiniz. Yok yere tek kalemde sildiğiniz insanları gün gelecek mumla arayacaksınız"

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü görevinden alınan Polis Subayı Barış Sel imalı bir göndermede bulundu.

Polis imojisi kullandığı Facebook paylaşımında Barış Sel “Yok yere tek kalemde sildiğiniz insanları gün gelecek mumla arayacaksınız” dedi.

Sel, şunları yazdı:

"Yok yere tek kalemde sildiğiniz insanları gün gelecek mumla arayacaksınız. Sırf daha özgür daha kafanıza buyruk, daha sorumsuz olmak için hiç ettiğiniz onca yılı tekrar yaşamak için dualar edeceksiniz. O aradığınız ama beklediğinizi bulamadığınız yarınlarda geçmişi pişmanlıkla hatırlayacaksınız. Çünkü insan en iyi güveni boşa çıktığında akıllanır. Ve hayat bir gün herkese, mutlaka yaşattıklarını hatırlatır."

NE OLMUŞTU?

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Barış Sel’in işletme yönetimi bölümü yüksek lisans bölümünden “usulsüz” not girişi yapıldığı belirlenmiş, üniversite sistemindeki kayıtların incelenmesinde, 18 Ocak 2023 tarihinde yapılan işlemle Sel'in üniversitede geriye dönük kaydının yapıldığı, 9 ders notunun 'gelişigüzel' eklendiği, 10 Mayıs 2023 tarihinde de tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterildiği ve 19 Haziran’da mezun edildiği tespit edilmişti.

