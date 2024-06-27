"KKTC'yi tanımıyoruz, bize göre doğmadınız"

Sanatçı Ezgi Bertiz, TC pasaportundaki doğum yeri "KKTC" göründüğü için Malta Konsolosluğu'nda vize başvurusu yapamadığını ve "doğduğunuz ülkeyi tanımıyoruz, bize göre siz doğmadınız" denildiğini açıkladı

Sanatçı Ezgi Bertiz, TC ve KKTC vatandaşı olmasına rağmen, TC pasaportundaki doğum yeri "KKTC" göründüğü için Malta Konsolosluğu'nda vize başvurusu dâhi yapamadığını ve "doğduğunuz ülkeyi tanımıyoruz, bize göre siz doğmadınız" denilerek konsolosluk binasından dışarıya çıkarıldığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Bertiz, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Bugün de h(p)iç’leştirildik.

TC ve KKTC vatandaşıyım.

Kimliksizler olarak adlandırılan ve tüm diğer dostlarım gibi birçok hususta mağduriyet yaşayan bir insanım.

Bugün (dün) tüm evraklarım belgelerimin TC üzerinden edinilmesine özen göstererek TC pasaportum ile Malta vizesine başvuru yapmak için Ankaraya Malta Konsolosluğuna geldim. Bu süreçte bir danışman tutup önceden de tüm evraklarımı titizlikle incelettim. Yani özetle TC nüfus cüzdanım ile TC’den edinilmiş istenilen tüm belgelerimle başvuru yapmaya gittim.

Malta Konsolosluğu tarafından içeriye dahi alınmadan, Pasaportumda doğum yeri KKTC yazdığı için başvurunuzu dahi kabul edemeyiz denildi. Defalarca tüm evraklarımın bir TC vatandaşı olarak TC’den edinildiğine izahat getirmeye çalışsam da bana söylenen şu oldu;

TC vatandaşı olabilirsiniz ama KKTC’de doğdunuz ve sizi değerlendirmeye alamayız zira doğduğunuz ülkeyi tanımıyoruz dolayısı ile bize göre siz doğmadınız.

Bir daha başka bir yerde doğamayacağıma göre bu hususta ne yapabiliriz dedim ve yalnızca dışarıya çıkarıldım.

Benim başvuru hakkımın dahi elimden böylece alınmış olması bir insan hakları ihlalidir ve bunun duyulmasını istiyorum."

