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TBMM Eğitim Komisyonu Başkanı Özer ve heyeti KKTC’de...

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde KKTC’ye geldi.

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TBMM Eğitim Komisyonu Başkanı Özer ve heyeti KKTC’de...
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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Çalışma Toplantısına katılacak olan Özer, üç gün sürecek ziyareti çerçevesinde çeşitli görüşme ve ziyaretlerde bulunacak.
Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarlarını ziyaret edecek olan Özer ve beraberindeki heyet bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından kabul edilecek.
Heyet yarın ise Gazimağusa’da Türk Maarif Vakfı-Samtay Vakfı Suna Ata Atun İlköğretim Okulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Kapalı Maraş’ı ziyaret edecek.
Ziyaretinin son gün olan perşembe günü Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilmesi beklenen Özer ve beraberindeki heyet, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından da kabul edilecek.
 
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