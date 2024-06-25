Meclis Genel Kurulu toplandı

Meclis Genel Kurulu, bugün yasama yılının son toplantısını yapıyor.
Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 13.00 sıralarında toplanan genel kurulda, bilgiye sunuşlar kısmında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan mali ve iktisadi işbirliği anlaşması genel kurulun bilgisine getirildi.
Mecliste ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.