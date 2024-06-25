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Meclis Genel Kurulu toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim görevini yerine getirmek üzere toplandı.

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Meclis Genel Kurulu toplandı
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Meclis Genel Kurulu, bugün yasama yılının son toplantısını yapıyor.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 13.00 sıralarında toplanan genel kurulda, bilgiye sunuşlar kısmında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan mali ve iktisadi işbirliği anlaşması genel kurulun bilgisine getirildi.  

Mecliste ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verildi.
 
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