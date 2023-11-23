Tatar’a Bilecik’te fahri doktora

Londra’dan ayrılan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de temaslarda bulunmaya başladı. Dün Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde fahri doktora takdim edilen Tatar bugün de Konya’ya gidecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da, KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı, Türk okullarını ziyaret etti, Kıbrıs Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Tatar, Londra’da basına röportaj verdi ve Kıbrıs tarihi, Kıbrıs sorunu ile Kıbrıs Türk tarafının iki devletli çözüm vizyonunu anlattı.

Oxford Üniversitesi’nde de konferans veren Tatar, Londra merkezli Talk TV’de Peter Cardwell’in sunduğu canlı yayına katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Parlamentosu’nda da yoğun temaslarda bulundu. İngiliz parlamenterlerle görüşen Tatar, İngiltere hükümetinden, Kıbrıs siyasetini, gerçeklere dayalı bir şekilde yeniden gözden geçirmesini istedi.

Londra’dan ayrılan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde de temaslarda bulunmaya başladı.

Tatar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı ve “Güncel Sorunlar Işığında Kıbrıs ve Geleceği” konulu konuşma yaptı Tatar’a burada fahri doktora takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün de Konya’yı ziyaret edecek.

Tatar, Konya’da Kıbrıs Gazileri ile buluşacak ve 7.Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılışına katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Selçuk Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Törenine de katılacak. Tatar, burada “Güncel Sorunlar Işığında Kıbrıs ve Geleceği” konulu açılış konuşması yapacak. Tatar’a, Selçuk Üniversitesinde fahri doktora takdimi de yapılacak.

Öte yandan Tatar, Bilecik’te Kıbrıs gazileri ile buluştu. Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılarak, mücahit ile birlikte, Kıbrıs Türk halkının devletine ve bağımsızlığına kavuşmasında canı pahasına cephede yer alan gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde fahri doktora takdim edildi.

Tatar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreninde, “Güncel Sorunlar Işığında Kıbrıs ve Geleceği” konulu konferans da verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmanlının torunları Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’taki varlığının ve devletinin ilelebet yaşayacağını ifade etti.

Gazze’de yaşananlara işaret eden ve garantörlüğün önemine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının en büyük şansının Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Türkiye’nin garantörlüğü olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a fahri doktora takdim edildi, cüppesi giydirildi.

