KKTC’deki mülk satışları MİT merceğinde

TC Dışişleri Bakanlığı ve MİT, yabancıların Kuzey Kıbrıs’tan mülk edinmelerini izlemeye aldı. TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iddiaların MİT’in de takibinde olduğunu açıkladı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT); aralarında İngiliz, İsrail ve İran vatandaşlarının da yer aldığı yabancıların Kuzey Kıbrıs’tan mülk edinmelerini izlemeye aldığı ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının 2024 mali yılı bütçe teklifi, önceki akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a, Kıbrıs’ın kuzeyinde on binlerce dönüm arazinin İsrail ile ilişkili aracılar tarafından alındığı iddiası soruldu.

Fidan, “Bu iddialara biz bakıyoruz, bir önceki görevimden itibaren de baktığımız bir konuydu bu” diyerek, iddiaların MİT’in de takibinde olduğunu ifade etti.

Fidan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“2000 yılından bu yana İsrail vatandaşları tarafından yapılmış toplam 200 küsur emlak alım başvurusuyla tüm ülkeler arasında İsrail vatandaşları 12. sırada. Sadece son beş yılda KKTC’de emlak alım başvurusu toplamda 15 bin yani İsrail değil başka ülkelerden. 2000’den bu yana İngiltere birinci sıradaymış, son beş yılda da İran birinci sıraya geçmiş. KKTC’de üçüncü ülke vatandaşlarına taşınmaz mal satışları biliyorsunuz Bakanlar Kurulu onayına bağlı olarak yapılabiliyor veya kiralanabiliyor. Biz Kıbrıs’ı bağımsız bir devlet olarak ve egemen bir devlet olarak tanıdığımız için Kıbrıs yetkilileri nezdinde bu endişelerimizi gündeme getiriyoruz.”

Söz konusu haberde, konunun güneyin de gündeminde olduğu belirtilerek, Alithia gazetesinin kuzeydeki Rum mallarının satıldığına işaret ettiği haberine yer verilmişti.

Alithia, haberinde, “Yarın müzakere masasına oturmamız gerekirse karşımızda muhatap olarak Kıbrıslı Türkler yerine İsraillileri, Rusları, Ukraynalıları ve İngilizleri bulacağız” yorumunu yapmıştı.

BAKANLAR KURULU ONAYI GEREKİYOR

KKTC vatandaşı olmayan bir kişi, KKTC’den bir dönüm arazi üzerine bir müstakil ev ya da bir daire alabiliyor. Yabancıların satın aldıkları mülklerin tapuya kaydı sürecinde ise Bakanlar Kurulu’nun onay vermesi gerekiyor. Son yıllarda KKTC vatandaşlarının da ortak edilerek yabancıların kurdukları şirketler üzerinden mülk alımlarının arttığı belirtiliyor.

