"Tatar, hiç kimsenin anlamadığı tezlerle ortada geziyor"

CTP lideri Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar için "Kıbrıs sorununun çözümünü hiçbir şekilde getirmeyecek taleplerle oradasın. Hiç kimsenin anlamadığı tezlerle ortada geziyorsun" dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kıbrıs sorunuyla ilgili şu anda sürdürülen pozisyonla herhangi bir sonuç almak mümkün değil” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, diyaloğun önemine işaret etti ve uluslararası toplumla diyaloğun koparılmasını eleştirdi. Erhürman, mülkiyet ve yükseköğrenimde yaşanan gelişmelerin de Kıbrıs sorunuyla ilgili olduğuna dikkat çekti. Üç senedir yabancılara mülk satışı meselesini dile getirdiklerinin altını çizen Erhürman, bu meselenin doğru zemine oturtulması gerektiğini defalarca vurguladıklarını kaydetti.

Tufan Erhürman, “Kıbrıs sorunundaki pozisyonunda bugüne kadarki kabul edilmiş zeminden koparsan, içinde bulunduğumuz koşullarda kendini uluslararası hukukla entegre etme çabasına girmezsen ve uluslararası toplumla diyaloğunu da koparırsan, bu sorunlarla karşılaşırsın” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın pozisyonu hakkında eleştirilerde bulunan Erhürman, "Haklılığını anlatmak için bile diyaloğa ihtiyacın var. Zaten Kıbrıs sorununun çözümünü hiçbir şekilde getirmeyecek taleplerle oradasın, diyalog da kurmuyorsun. Bu durum nereye kadar gidecekti?” diye sordu.

“Kendi meşruiyetini anlatmak için zemin bırakmadın” diyen Erhürman, Kıbrıs Rum tarafını yönetenlerin, geçmişte olduğu gibi tüm enstrümanları kullandığını ifade etti. “Kıbrıs sorunuyla ilgili şu anda sürdürülen pozisyonla herhangi bir sonuç almak mümkün değil” diye konuşan Erhürman, söz konusu durumu da herkesin gördüğünü belirtti. Tufan Erhürman, “Kıbrıs sorununda BMGK kararları nettir. İki devletliliği isteyebilirsin ama çözüm gelmez. Sen iki devletlilik diyerek bugünkü durumu tanımlıyorsun, bugünkü durum devam etsin diyorsun” dedi. “Egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statünün” ne olduğunun bile tanımlanamadığını söyleyen Erhürman, tutarlı cümleler kurulmadığına işaret etti. BM şemsiyesi altındaki görüşmelerde iki toplum liderinin eşit şekilde masaya oturduğunu anımsatan Erhürman, “Toplum liderleri olarak eşit sıfatlarla masaya oturuluyor” dedi.

“HİÇ KİMSENİN ANLAMADIĞI TEZLER…”

Tufan Erhürman, “Hiç kimsenin anlamadığı tezlerle ortada geziyorsun” ifadelerini kullandı. Rum Liderliğine altın tepside hem çözümü isteyen taraf elbisesinin hem de geçmişte kullanılan enstrümanları kullanma fırsatı sunulduğuna vurgu yapan Erhürman, ülkedeki nüfus sorununa da değindi. “Gerçekleri görmemeye devam ediyorlar. Bu kadar çok yabancı insanın buraya yerleşmesi, bizim kaldırabilme kapasitemizin üzerindedir” diyen Erhürman, nüfus planlamasının önemine işaret etti. Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün, iki tarafı da etkilediğine dikkat çeken Erhürman, memleketin içinde bulunduğu sorunlardan söz etti. Tufan Erhürman, “Artık korkunç bütünü konuşma zamanıdır. Bizi öyle bir noktaya getirdiler ki bazı şeyler geri döndürülemez hale geldi” dedi.

“NÜFUS POLİTİKASINA İHTİYAÇ VAR”

“Nüfus politikasına ihtiyacımız var. Sosyal ve ekonomik kalkınma planına ihtiyacımız var” diye konuşan Erhürman, adına hükümet diyen yapının gaile çekmediğine işaret etti ve “Çocuklarımızın geleceğinden çalıyorlar” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta yaptıkları Ankara ziyaretleriyle ilgili de konuşan Tufan Erhürman, “Orada bir ve iki numaralı partilerin yetkilileriyle görüşme, meseleleri onlara aktarma fırsatı yakaladık. Görüşmelerimizde dört başlık vardı. Kıbrıs sorunu, Türkiye’ye giremeyen yurttaşlar, Hizbullah meselesi, mülkiyet meselesi. Burada ne söylüyorsam orada da onları söyledim. Prensibimiz, sadece kendi içimizi ilgilendiren konuları konuşmamaktır. Bu dört başlık, Türkiye Cumhuriyeti’nin özel konumu gereği, Türkiye ile de ilintili” diye ekledi.

