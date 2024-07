Yaz sıcaklarında ödemden kurtulma yolları

Ayakkabılarınız, yüzükleriniz size sıkıyorsa, çoraplar ayağınızda iz bırakıyorsa, kol, yüzde şişkinlik, bacaklarda gerginlik ve sertlik gibi şikayetleri sıkça yaşıyorsanız, beslenmenizde aşırıya kaçmamanıza rağmen yine de vücut ağırlığınız artıyorsa tüm bu belirtiler ödem belirtileri olabilir.

Ödem; hücreler arası sıvı hacminin artmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Böbrek hastalıkları, hormonal bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıkları ve nedeni bilinmeyen bir hastalığa bağlı vücutta ödem gelişimi söz konusudur.Bu haftaki yazımızda hastalığa bağlı gelişmeyen, nedeni belli olmayan ödem oluşumlarından bahsedeceğim. Ödem oluşumunu önleyecek beslenme önerileri neler? Gelişen ödemi çözmek için neler yapmalıyız? Hepsi bu haftaki yazımızda...Ödem Oluşumunu Artıran Etmenler- Fazla kilolu olmak,- Gerginlik,- Psikolojik stres,- Aşırı karbonhidrat ağırlıklı beslenmek,- Aşırı tuz tüketimi,- Vücutta toksin maddelerin artışıGibi çeşitli nedenlerle vücudun lenf kanalları tıkanıyor ve vücuttan atılması gereken su atılamayıp şişkinliğe ve ödemlere neden oluyor.Ödem Oluşumunu Engellemek İçin- Glisemik indeksi yüksek karbonhidratlardan uzak durun. Pirinç, beyaz makarna, beyaz ekmek, reçel, şeker, bal yerine posadan zengin yulaf, çavdar, esmer pirinç, kepekli makarnayı tercih edin.- Yoğurt ve kefir tüketin; özellikle bu iki kalsiyum kaynağı besin, vücutta mineral dengesini sağlayarak ödemi gidermeye yardımcı olur.- Kiraz, ananas, salatalık, maydanoz gibi besinlerin en güçlü ödem atıcı besinler arasında olduğunu unutmayınız.- Tuz tüketiminizi sınırlandırın. Ciddi ödem durumlarında hiç tuzsuz tüketmek en sağlıklısıdır. Sadece sofra tuzu değil, ödem şikayetlerinizde soslar, cips, çerezlerden, yemeklere çeşni verici hazır baharatlardan uzak durunuz.- Potasyumdan zengin besinleri diyetinize ekleyin. Taze sebze ve meyveler, düşük sodyum ve zengin potasyum içerikleri sayesinde vücut sıvı-elektrolit dengesini sağlamada rol oynar.- Vücudun sıvı dengesini korumak için mutlaka günde 12-15 bardak su tüketin (2-2.5 litre).- Aşırı çay ve kahve tüketimi, asitli içecekler ve aşırı soda tüketiminiz varsa sınırlandırın.- Stres, her şeyde olduğu gibi ödem oluşumunda ve toksinlerin birikimini hızlandırıyor; stres kaynaklarınızı azaltmaya çalışın.- Lenf dolaşımınız hareketsizlikte azalır ve ödem meydana gelir. Düzenli hareket etmek, lenf dolaşımını hızlandırarak ödem şikayetlerini azaltmada en etkili yöntemlerdendir.- Ödem söktürücü diye adı geçen bitki karışımlarından uzak durun. Bunlar sağlığa zarar verici olabilir veya mevcut ödemi vücudunuzda artırabilir.- Hızlı kilo vermeyi amaçlayan şok diyetleri uygulamayın. Bunlar hem başarı sağlamaz hem de ödem varlığını vücudunuzda artıracaktır.- Özellikle romatizmal ilaçlar ve bazı tansiyon ilaçları ödem sebebiyet vermektedir. Eğer böyle bir gözleminiz olmuşsa lütfen doktorunuza danışınız.- Bayanlarda her ay yaşanan adet siklusu da en önemli ödem kaynağıdır. Adet dönemine yaklaştığınızda su içimini artırın, tuzlu ve şekerli gıdalardan uzak durunuz, her öğünde yeşil salata tüketiniz.Ödem Savar Semizotu SalatasıMalzemeler:- 2 su bardağı yoğurt- Taze nane yaprakları- 1 demet semizotu- Salatalık- 2-3 diş sarımsak- 1 çay kaşığı kadar tuz (arzu edilirse hiç tuz eklenmesin)- 1 çay kaşığı kadar kırmızı pul biberTüm malzemeleri küçükçe doğrayın ve karıştırın. En son taze nane yapraklarını ve semizotunu elinizle doğrayın, bıçakla kesmeyip karışımınıza ekleyin. Afiyet olsun!Kiraz Saplarıyla Ödemden KurtulunMeyvesinden, sapından, reçelinden, çekirdekleri ve ağaç kabuğundan yararlandığımız kiraz ödem söktürücü niteliktedir. Özellikle kiraz sapları idrar söktürücü olup vücutta oluşan ödemi uzaklaştırır. 3 gr. kuru sap 200 ml suda 10 dk kaynatılır. 5 dk. demlenip süzülür. Günde 1-2 çay fincanı içilir. Özellikle şişkinlik hissettiğinizde herhangi bir sağlık probleminiz yoksa uygulayabilirsiniz.