Tatar: “Hayat boyu eğitim rehberiniz olmalıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nin mezuniyet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada Türkiye’de faaliyet gösteren TED Koleji’nin ülkeye kazandırılması çalışmalarından bahsederek, yurt dışından gelen öğrenciler ile KKTC’li öğrencilerin birlikte eğitim almasının önemine vurgu yaptı.



Kolejden mezun olduktan sonra üniversite eğitiminin başlayacağını anlatan Tatar, “Bu okuldan mezun olmak ve okulun kültürünü yaşamak gelecekte sizleri güçlü kılacaktır. Sizler milletimizin gururu olacaksınız.” dedi.



Yaptığı çalışmalardan dolayı öğretmenleri ve çalışanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere başarılar diledi.



Tatar konuşmasının devamında şöyle konuştu:



“Kendi kişisel gelişiminiz yanında vatana ve millete hizmet etmek, insanlığın geleceğine yön vermek size yakışandır. Yeni çağın çocukları olarak yapay zeka, bilim ve teknolojideki gelişmelerle hayat boyu eğitim rehberiniz olmalıdır. Yeniliklere ayak uydurun. Okulunuzla iletişiminizi sürdürün. Türkiye’de faaliyet gösteren 45 TED Koleji ile ülkemizdeki TED Koleji birdir tek yürektir.”

