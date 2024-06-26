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Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı

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Tatar: “Ülkenize ve insanlığa hizmet etmeniz en büyük temennim”

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Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Tatar, “Ülkenize ve insanlığa hizmet etmeniz en büyük temennim.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti, kariyerlerinde başarılar diledi.
Üniversiteden mezun olduktan sonra yeni bir dönemin başladığına işaret eden Tatar, teknoloji ve bilimde yaşanan gelişmelerden dolayı hayat boyu eğitimin önemine dikkat çekti.
Kişisel gelişim ve çağa ayak uydurmadan bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kendinizi yenilemeniz, ülkenize ve insanlığa hizmet etmeniz en büyük temennim.” dedi.
Karşılaşılacak zorlukların üstesinden gelinmesi temennisinde bulunan Tatar, başarılı olmak için verilen sözlerin tutulması ve güvenilir olunması gerektiğine vurgu yaptı.
 
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