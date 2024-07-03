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Taciz sonrası 474 kişiye gözaltı

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Kayseri'de küçük yaştaki bir çocuğun Suriye uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği iddiası sonrası patlak veren eylemlerde 474 kişi gözaltına alındı

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Taciz sonrası 474 kişiye gözaltı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçtiğimiz Pazar akşamı Suriyeli bir göçmenin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz etmesini ardından başlayan gerilim birçok ile yayılmış, Suriyelilerin araç, iş yeri ve evlerine yönelik eylemler düzenlenmişti. Suriye'nin kuzeyinde de Türklere ait araçlar yakılıp, güvenlik güçlerine yönelik provokasyon yapılmıştı.
TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki taciz olayı sonrası patlak veren, İstanbul'un bazı ilçeleri ile Gaziantep, Hatay ve Antalya gibi birçok ilde süren olayların gözaltı bilançosunu açıkladı.
Yerlikaya "Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece (önceki gece) Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir" bilgisine yer verdi.
Yerlikaya açıklamasında "Kıymetli Vatandaşlarım; Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" ifadelerine yer verdi.
Diğer taraftan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını açıkladı. 
 
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