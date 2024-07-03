banner913
banner932
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
32 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
27 0
 
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
36 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
54 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
35 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
33 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
53 0
banner1032

Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot çağrısı

banner1020

Kayseri'de yaşanan taciz olayı sonrası Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki alanlarda saldırılar yaşandı. Sosyal medyada Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar yapıldı

banner974
Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot çağrısı
banner971
Uluslararası kamuoyu Türkiye'de yaşananları takip ederken, Arap medyası dikkat çekici bir duruma parmak bastı... 
2000 yılında kurulan ve Orta Doğu üzerine yayın yapan medya kuruluşu Al-Bawaba, Türkiye ile Suriye arasındaki gerilim devam ederken farklı ülkelerden sosyal medya kullanıcılarının Türkiye'ye boykot çağrısı yaptığını ortaya çıkardı. 
Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan bazı kullanıcılar Türk markalarının listesinin yer aldığı bir  görsel paylaşarak, "Bu ürünleri almayın. Boykot edilecek Türk ürünleri. En azından bunu yapabilirsiniz" yorumlarını paylaştı. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.