Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot çağrısı

Kayseri'de yaşanan taciz olayı sonrası Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki alanlarda saldırılar yaşandı. Sosyal medyada Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar yapıldı

Uluslararası kamuoyu Türkiye'de yaşananları takip ederken, Arap medyası dikkat çekici bir duruma parmak bastı...

2000 yılında kurulan ve Orta Doğu üzerine yayın yapan medya kuruluşu Al-Bawaba, Türkiye ile Suriye arasındaki gerilim devam ederken farklı ülkelerden sosyal medya kullanıcılarının Türkiye'ye boykot çağrısı yaptığını ortaya çıkardı.

Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan bazı kullanıcılar Türk markalarının listesinin yer aldığı bir görsel paylaşarak, "Bu ürünleri almayın. Boykot edilecek Türk ürünleri. En azından bunu yapabilirsiniz" yorumlarını paylaştı.

