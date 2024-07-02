Tabipler Birliği izinsiz ilaç kullanımı konusunda uyardı

Kıb-Tek, Haziran 2024 dönemi ve öncesine ait ödenmemiş borcu olan abonelerin elektriklerini perşembe günü keseceğini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), bu tür ilaçların sahtelerinin piyasada yaygın olarak bulunduğu konusunda uyarı yaptığına dikkat çekilerek, kayıt dışı ilaçların güvenliği ve etkinliği hakkında herhangi bir garanti bulunmadığı ifade edildi.

Tabipler Birliği açıklamasında şunlara yer verildi:

“Sağlık Bakanlığı’ndan onaysız, ithalat izni olmayan ilaçların kullanımı hem tıbbi hem de yasal sorunlara yol açabilir. Kıbrıs'ın kuzeyinde, ilaçların ithalatı ve dağıtımı sıkı yasal düzenlemelere tabidir. İzinsiz, onaysız ilacı temin etmek ve/veya satmak hem bireyler hem de işletmeler için büyük mali ve hukuki riskler doğurur. Bu nedenle, ilaç kullanımı konusunda son derece dikkatli olunmalı ve yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılmalıdır. Hekimler, eczacılar ve hastalar bu konuda dikkatli davranmalıdır. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Dairesi, mutlaka etkin, yeterli ve yerinde denetimler yapmalıdır. Kuzey Kıbrıs’ta Ozempic gibi kayıt dışı ilaçların kullanımında artış dikkat çekmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın onayını taşıyan ilaçlar dışında hiçbir ilacın kullanılmaması hem bireysel sağlık hem de toplumsal güvenlik açısından kritik bir gerekliliktir.”