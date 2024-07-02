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Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşüyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşüyor
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Kıbrıs konusundaki gelişmelerin ele alınacağı görüşme saat 11.15’te başladı.
Toplantıya UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yanında Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu katılıyor.
İngiltere temaslarını tamamlayarak bu sabah yurda dönen Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşmedeki ekibinde ise Müsteşar Okan Donangil, Özel Temsilci Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak ve Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar da yer alıyor.
Siyasi parti temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı’na gelişlerinde Özel Kalem Müdürü Çağın Zort ile Özel Danışman Muslu Akgüney karşıladı.
 
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