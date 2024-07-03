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Tabakoğlu’nun otopsi sonucu açıklandı…

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Suda boğulma

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Tabakoğlu’nun otopsi sonucu açıklandı…
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Çatalköy’de dün 11.30 sıralarında, kıyıdan 500 metre uzaklıkta denizde arkadaşına ait tekneden denize dalış yaptıktan sonra yaşamını yitiren Ahmet Deniz Tabakoğlu’nun ölüm nedeni, "suda boğulma- asfiksi" olarak açıklandı.



Polis açıklamasında, “Arkadaşı tarafından deniz içerisinde hareketsiz tespit edilmesinin ardından kıyıya çıkarılarak ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Karşıyaka’da sakin Ahmet Deniz Tabakoğlu’nun (E-19) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Suda Boğulma Asfiksi” sonucu olduğu tespit edilmiştir“ ifadelerine yer verildi.
 
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