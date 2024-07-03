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Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan TAK’ı ziyaret etti

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Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan TAK’ı ziyaret etti
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Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı ile görüşen Mustafa Arıkan, 8 Ağustos’ta yapılacak Erenköy Şehitleri’ni anma programına ilişkin bilgi verdi.
Arıkan, Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıl dönümünde yapılacak anma töreni için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.
TAK Müdürü Gürdallı da, Erenköy Direnişi’nin genç kuşaklara iyi anlatılması gerektiğini belirtti.  Mustafa Arıkan nezdinde tüm Erenköy mücahitlerine minnet duygularını ileten Gürdallı, şehit olanlara ve hayatını kaybedenlere de rahmet diledi.
Ziyaret sırasında Arıkan, TAK kütüphanesine ve Gürdallı'ya, Arslan Mengüç tarafından yazılan “Anılarda Erenköy-Bir Direnişin Anılarla Romanı” ve BM askeri olarak Erenköy’de görev yapan Willy Lindh tarfından kaleme alınan “Erenköy 1964 – The Toothless UN” kitaplarını hediye etti.
 
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