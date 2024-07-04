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Tabakoğlu’nun ölüm nedeni boğulma

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Tabakoğlu’nun ölüm nedeni boğulma
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Çatalköy’de önceki gün 11.30 sıralarında, kıyıdan 500 metre uzaklıkta denizde arkadaşına ait tekneden denize dalış yaptıktan sonra yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ahmet Deniz Tabakoğlu’nun ölüm nedeni, "suda boğulma- asfiksi" olarak açıklandı.
Polis açıklamasında, “Arkadaşı tarafından deniz içerisinde hareketsiz tespit edilmesinin ardından kıyıya çıkarılarak ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Karşıyaka’da sakin Ahmet Deniz Tabakoğlu’nun (E-19) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Suda Boğulma Asfiksi” olduğu tespit edilmiştir“ ifadelerine yer verildi.
 
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