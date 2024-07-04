İranlı market hırsızları yakalandı

Lefkoşa’da bir süpermarketten, toplam 3 bin 654 TL değerinde kozmetik, kişisel bakım ve bazı gıda ürünleri çalan İranlı iki kişi, teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa da faaliyet gösteren bir süpermarkete, kozmetik, kişisel bakım ve bazı gıda ürünleri çalan İranlı zanlılar Armın Omıdı ve Fatemeh Ghasemi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 28 Haziran 2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden zanlıların market içerisinde satışa sunulan toplam 3 bin 654,41 TL değerindeki muhtelif ürünleri alıp, çantalarına koyarak, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlıların 1 Temmuz tarihinde tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlıların evinde yapılan aramada çalınan ürünlerin bir kısmının bulunduğunu söyledi. Polis memuru, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini, ayrıca aleyhlerine getirilen davya da kabul yönünde cevap verdiklerini açıkladı. Zanlıların ülkede yasal statüleri bulunduğunu kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15’êr bin TL nakit teminat yatırmaları ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

