Starmer'dan değişim mesajı

İngiltere'de 4 Temmuz seçimlerinin kazananı İşçi Partisi lideri ve ülkenin yeni Başbakanı Keir Starmer, seçim galibiyetinin ardından yaptığı ilk açıklamada ülkede değişim rüzgarı eseceğinin sinyalini verdi.

İngiltere'de 4 Temmuz seçimlerini açık ara farkla kazanarak ülkenin yeni başbakanı olan Starmer, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Değişim şimdi başlıyor" dedi.

Kampanya sürecinde çalışan ve sandığa giderek oy veren İngilizlere teşekkür eden Starmer, İşçi Partisi Genel Başkanlığı görevini yürüttüğü 4 yılı aşkın süredeki çalışmaların meyvesini bu seçimlerde aldıklarını belirterek, "Ülkemize hizmet etmeye, İngiltere'yi inşa etmeye hazırız" ifadesini kullandı.

Starmer, elde ettiği sonuçlarla 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını devirmesine ilişkin, "Bu harika ulusun omuzlarındaki yük kalktı" değerlendirmesinde bulundu.

İşçi Partisi iktidarının "önce ülke, sonra parti" düsturu ile hareket edeceğini söyleyen Starmer, İşçi Partisi içinde değişimi sağladıkları gibi yoksulundan gencine İngiltere halkına da değişim getirebilecekleri mesajını verdi.

"YENİLGİNİN SORUMLULUĞUNU ALIYORUM"

Başbakan Rishi Sunak ise Muhafazakar Partinin ağır bir yenilgiyle çıktığı seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesinde, İşçi Partisini seçim başarısından dolayı tebrik etti ve "Bugün iktidar, barışçıl ve usule uygun şekilde el değiştirecek" dedi. Sunak ayrıca, bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran Muhafazakar Partinin sandalye sayısının 120'ye düştüğü seçimde, yenilginin "sorumluluğunu" kabul ettiğini belirterek, seçmenlerinden özür diledi.

SATERMER KİMDİR?

Keir Starmer, 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1962'de Londra'da doğdu. Adını dahi İşçi Partisi'nin kurucusu Keir Hardie'den aldığı iddia edilen Starmer'ın imalatçı babası ile ev hanımı annesi de partinin destekçisi.

Başarılı bir öğrenci olarak Reigate Grammar School'da ilkokul eğitimi alan Starmer, okulun bu dönemde özel işletmeye dönüşmesiyle burslu öğrenciler arasına alındı.

Fatboy Slim adıyla bilinen ünlü İngiliz şarkıcı Norman Cook'la aynı sınıfı paylaşan Starmer, henüz erken sayılacak yaşlarda İşçi Partisinin gençlik yapılanmalarında yer almaya başladı.

Piyano, keman ve flüt çalan Starmer, hukuk eğitimi aldığı Leeds Üniversitesinden hem onur derecesiyle mezun hem de ailesinde üniversite okuyan ilk kişi oldu.

Oxford Üniversitesinde de hukuk alanında lisans üstü eğitim alan Starmer, öğrencilik yıllarında "Socialist Alternatives" isimli dergide editörlük de yaptı.

KRALİÇE ELİZABETH'İN DANIŞMANIYDI

Avukatlığa 1987'de başlayan Starmer, kariyeri boyunca Karayipler'de ölüm cezasına çarptırılan suçluların davalarından, Kuzey İrlanda'da bir genci öldüren İngiliz askerinin davasına, McDonalds'ın dava ettiği Helen Steel ve David Morris'in müdafiliğinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davalarına kadar ünlü yargı süreçlerinde yer aldı.

Starmer, 1990'dan itibaren ünlü avukatlık bürosu Doughty Street Chambers'ta insan hakları alanında avukat olarak görev yaptı.

Henüz 39 yaşındayken Kraliçe Elizabeth'in hukuk danışmanları arasına giren Starmer, 2008'de ise Kraliyet Savcılık Ofisinin başına getirildi. Bu görevdeyken 3 İşçi Partili milletvekili ile 1 Muhafazakar Partili Lordun harcamalarıyla ilgili yanlış bilgi vermesine ilişkin soruşturmayı başlatan isim oldu.

Kraliçe Elizabeth'in hukuk danışmanlığı (QC) ve Kuzey İrlanda Polisi'nin insan hakları danışmanlığı görevlerini de yürüten Starmer, 2013'te Kraliyet Savcılık Ofisinden istifa etti.

Starmer, 2014'te hukuk alanındaki başarıları nedeniyle Galler Prensi Charles tarafından şövalye ilan edildi ve "Sir" unvanı aldı.

5 YILDA PARTİ LİDERLİĞİNE YÜKSELDİ

Starmer, siyasete ise görece geç yaşta başladı. Kuzey İrlanda Polisi ile yaptığı çalışmaların siyasete girme fikrini güçlendirdiğini söyleyen Starmer, 2014'te katıldığı İşçi Partisinden 2015'te milletvekili seçildi.

Holborn ve St. Pancras seçim bölgesinden 2015, 2017 ve 2019'da katıldığı seçimlerinde meclise girmeye hak kazanan Starmer, Jeremy Corbyn liderliğindeki partide Gölge Göç Bakanı ve Gölge Brexit Bakanı olarak görev yaptı.

Corbyn'in liderliğine tepki göstererek Gölge Kabine'den istifa edenler arasında yer alan Starmer, 2019 seçim mağlubiyeti ardından Corbyn'den boşalan liderlik koltuğuna talip oldu.

Starmer, 5 yıldır aktif biçimde içinde yer aldığı İşçi Partisinde 2020'de yapılan 3 adaylı liderlik seçimi sonrası yüzde 56,2 oy alarak partinin 19. Genel Başkanı seçildi.

