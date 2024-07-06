İngiliz parlamentosuna iki Kıbrıslı Türk vekil

İngiltere’de Başbakan Rishi Sunak’ın erken seçim kararı almasının ardından dün (4 Temmuz) gerçekleşen genel seçimler, İşçi Partisi’nin zaferiyle sonuçlandı.
İngiltere’de yapılan genel seçimde toplamda iki Kıbrıslı ve bir Türkiye kökenli aday İngiltere Parlamentosu’na girmeyi başardı.
Nesil Çalışkan İngiltere’de Richard Hickmet’den sonra seçilen ikinci Kıbrıs Türk parlamenter olurken, Kıbrıslı Rum Bambos Charalambous ve Feryal Clark koltuklarını korudular.
KIBRISLI TÜRK NESİL ÇALIŞKAN PARLAMENTOYA SEÇİLDİ…
Keir Stermer’ın liderliğindeki İşçi Partisi’nden Londra’nın doğusundaki Barking’den aday gösterilen 35 yaşındaki Kıbrıslı Türk Nesil Çalışkan da İngiltere Parlamentosu’na girmeyi başardı.
Nesil Çalışkan böylece İngiltere’de 1983-1987 yılarında milletvekiliği yapan Richard Hickmet’den sonra seçilen ikinci Kıbrıs Türk parlamenter oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.