banner913
banner932
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
35 0
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
29 0
 
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
40 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
30 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
42 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
67 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
39 0
banner1032

İngiliz parlamentosuna iki Kıbrıslı Türk vekil

banner1020

İşçi Partisi’nin iki Kıbrıslı ve bir Türkiye kökenli adayı İngiltere’deki seçimde parlamentoya girmeye hak kazandı

banner974
İngiliz parlamentosuna iki Kıbrıslı Türk vekil
banner971
İngiltere’de Başbakan Rishi Sunak’ın erken seçim kararı almasının ardından dün (4 Temmuz) gerçekleşen genel seçimler, İşçi Partisi’nin zaferiyle sonuçlandı.
İngiltere’de yapılan genel seçimde toplamda iki Kıbrıslı ve bir Türkiye kökenli aday İngiltere Parlamentosu’na girmeyi başardı.
Nesil Çalışkan İngiltere’de Richard Hickmet’den sonra seçilen ikinci Kıbrıs Türk parlamenter olurken, Kıbrıslı Rum Bambos Charalambous ve Feryal Clark koltuklarını  korudular.
 KIBRISLI TÜRK NESİL ÇALIŞKAN PARLAMENTOYA SEÇİLDİ…
Keir Stermer’ın liderliğindeki İşçi Partisi’nden Londra’nın doğusundaki Barking’den aday gösterilen 35 yaşındaki Kıbrıslı Türk Nesil Çalışkan da İngiltere Parlamentosu’na girmeyi başardı.
Nesil Çalışkan böylece İngiltere’de  1983-1987 yılarında milletvekiliği yapan Richard Hickmet’den sonra  seçilen ikinci Kıbrıs Türk parlamenter oldu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.