"Sosyal Konut Fonu oluşturuldu"

İçişleri Bakanı Oğuz, Sosyal Konut Fonu’nun oluşturulduğunu açıkladı

Mecliste konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, önceliklerinin her zaman halk menfaati olduğunu söyleyerek, “birilerine peşkeş çekmek amacı güdüldüğü” eleştirilerine tepki gösterdi.

Yapılan çalışmaları halkla, gençlerle en kısa sürede buluşturmayı planladıklarını kaydeden Oğuz, Sosyal Konut Fonu’nun da oluşturulduğuna dikkat çekti.

Tasarıda müteahhitlerin yüzde 80’inin yer alması gerektiği konusunda bir şart olduğuna işaret eden Oğuz, bunun adrese teslim olması yönündeki endişelerin giderilmesi için yapıldığını kaydetti, yüzde 5 kâr marjı sınırıyla da yatırımların piyasa koşullarının altında olacağını belirtti.

Oğuz, “Emlakta olan fiyat artışını hepimiz biliyoruz. Devletin bir şey yapmasını istiyoruz. Devlet de bunu yapıyor.” diye konuştu.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI

Ardından, Mecliste Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, bu konularda düzenlemeler yapılmasının kaçınılmaz olduğunu, tasarının uzun süreden beri gündemde bulunduğunu kaydetti.

Ekim ayında Meclis yeniden açılana kadar komitedeki çalışmaların devam edeceğini belirten Berova, bu sürede yasa üzerinde iyice tartışılmasına olanak olacağı ve tasarının en maksimum şekilde ortak bir fikirle çıkabileceği düşüncesinde oldukları için ivediliğini talep ettiklerini söyledi.

Berova, “Yangından mal kaçırma gibi bir niyetimiz olsa, Meclis kapanmadan bir hafta önce alıp, hızla geçirip Genel Kurul’a sunardık. Tasarı, komitede gerekli ve hak ettiği şekilde incelenecektir.” diye konuştu.

Ardından, tezkere oya sunularak, oy çokluğuyla kabul edildi.

