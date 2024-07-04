CTP milletvekili Barçın, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı için “Sosyal konut bahane, rant şahane.” dedi

Mecliste Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na geçildi ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarı’ya ilişkin raporu okundu. Tasarı’ya ilişkin ilk sözü CTP Milletvekili Devrim Barçın aldı.

Ülkede konuta erişimde sıkıntılar yaşandığını ve sosyal konut ihtiyacının karşılanmasının elzem olduğunu belirten Barçın, konuta erişimin nedenlerinin tartışılması gerektiğini vurguladı.

İnsanların insan gibi yaşayabileceği evleri geçmişte alabilirken bugün “kümes” gibi evleri borçla zor şekilde alabildiğini belirten Barçın, sosyal konutun bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bizim vatandaşların konuta erişim hakkı konusunda CTP olarak sorumluluk hissettiklerini vurgulayan Barçın, hazırlanan yasayı “Sosyal konut bahane, rant şahane.” sözleri ile özetledi.

Yasaya göre yapılacak sosyal konutların ihalesiz, teklif alınarak yapılacağını aktaran Barçın, teklifin sadece yapı kooperatiflerinden alınabileceğini belirterek, ülkede bir tane yapı kooperatifi olduğunu aktardı. Barçın, sadece 13 müteahhidin üye olduğu kooperatifin sermayesinin olmadığını kaydederek, “Bu kooperatifin geçmişte yaptığı bir ev var mı? Bir çekici var mı?” diye sordu.

Bu kooperatifin bir tane kurucu üyesinin bile Komite toplantısına katılmadığını, toplantıya Müteahhitler Birliği Başkanı'nın katıldığını ekleyen Barçın, Yasa’ya göre kooperatife müteahhitlerin yüzde 80’inin kayıtlı olması gerektiğini de belirterek, Komite’de Müteahhitler Birliği Başkanı'nın kooperatife müteahhitlerin yüzde 80’ini üye yapacağı sözünü verdiğini aktardı. Kooperatife müteahhitlerin yüzde 80’inin üye olması koşulunu yasaya bu söz üzerine konduğunu savunan Barçın, “Böyle yasa mı yapılır?” diye sordu.

Devrim Barçın’a yanıt vermek üzere söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, sosyal konutun elzem olduğu konusunda hemfikir olduklarını vurgulayarak, hükümetin rant peşinde değil, ülkedeki konutla ilgili sorunu çözme peşinde olduğunu vurguladı.

Maliyetleri belirlemek üzere bir kurul kurulduğunu da aktaran Oğuz, halkın beklediği projeyi daha başlamadan karalamanın doğru olmadığını kaydetti. Konutların 60-140 metrekare arası farklı ebatlarda olacağını anlatan Oğuz, bunların metrekaresine göre bir maliyeti olacağını ve maliyet üzerine kooperatifin yüzde 5 kâr marjı olacağını konulacağını aktardı.

Hükümetin bir sosyal konut fonu oluşturduğunu anımsatan Oğuz, Yasa’da kırsal kesimlerle ilgili de düzenlemeler de olduğunu belirtti.

Yeniden söz alan Barçın, bahse konu kooperatifin hiçbir temsilcisinin komite toplantısına gelmediğini yineledi.

Dursun Oğuz yerinden, “Gelseydi adrese teslim olurdu.” yanıtını verdi. Konuşmasına devam eden Barçın, “Bu kooperatifle hiç görüştünüz mü?” diye sordu.

Hukuki öngörülebilirliğin önemine vurgu yapan Barçın, şu anda sadece 13 üyesi olan kooperatifin ülkedeki müteahhitlerin yüzde 80’inin üyesi olacağının garantisi olmadığını söyledi. Barçın, kooperatiften ayrı olarak müteahhitlerin teklif vermesinin neden engellendiğini de sordu.

