Gözler Holguin’in raporunda

BM Temsilcisi Holguin’in hazırlayacağı raporun tüm paydaşlar tarafından Kıbrıs sorununun ilerleyişi açısından çok önemli olarak addedildiği belirtildi

Kıbrıs sorununun akıbetinin, bugünlerde kaleme alınan raporlarla dolu mayın tarlasından zarar görmeden geçip, BM Genel Sekreteri AntonioGuterres’in liderlerle önemli randevularının olduğu sonbahara ulaşıp ulaşamayacağına bağlı olduğu ifade edildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorunu Raporlarla Dolu Mayın Tarlasının Ortasında” başlığıyla yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in hazırlayacağı ve şu ana kadarki misyonunun bir değerlendirmesini yapacağı raporun tüm paydaşlar tarafından Kıbrıs sorununun ilerleyişi açısından çok önemli olarak addedildiğini yazdı.

Holguin’in raporunun önümüzdeki hafta ortasına kadar hazır olacağı ve BM Genel Sekreterine gönderileceği belirtilirken, Rum Yönetimi Başkanı NikosHristodulidis ise konuyla ilgili açıklamasında, Guterres’in raporu inceleyeceğini ve atılacak sonraki adımlara karar vereceğini belirtti.

Gazete, Holguin’in raporunun çözüm çerçevesinin dışında öneriler içermesi ihtimaliyle ilgili olarak ise, Rum kesiminin böyle bir şeyden kaçınılacağı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

Açıklamasında, herkesin BM Genel Sekreterinin, Holguin’in ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına bağlı olduğunu ifade eden Hristodulidis, çerçevenin çok spesifik olduğunu, BM Güvenlik Konseyi tarafından belirlendiğini ve bu spesifik çerçeve dışında müzakere edilecek bir şey olmadığını savundu.

NEBENZİYA

Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve Rusya’nın BM’deki Daimi Temsilcisi VasilyNebenzya’nın Güvenlik Konseyi toplanmadan ve Holguin’in raporu hazırlanmadan Kıbrıs sorunuyla ilgili bir değerlendirmede bulunmakta acele etmesinin soru işaretlerine yol açtığı kaydedildi.

Rum Haber Ajansı'nı (KİPE) kaynak gösteren gazetede yer alan habere göre, Holguin'in adadaki temasları sırasında tarafların uzlaşmacı bir çözümden çok uzakta oldukları saptamasında bulunduğunu söyleyen Nebenzya, Holguin’in görev süresinin uzatılmasına da atıfta bulunarak,kişisel temsilcisi olduğundan bu konudaki yetkinin Guterres’te olduğunu belirtti.

Holguin’in raporunun Guterres’in Kıbrıs sorunundaki iyi niyet misyonuyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyine göndereceği raporunu da büyük oranda etkileyeceğinin tahmin edildiğini yazan gazete, Guterres’in de kendi raporunda bir sonraki hamlelerini kayda geçirmesi ihtimali bulunduğunu belirtti.

Haberde, bu metinlerin ne kadar önemli olduğunun, tarafların raporların objektif olması gerektiğini söyleyen yaklaşımlardan görülebileceğine de işaret etti.

STEWART'IN RAPORU

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi ColinStewart’ın Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün faaliyetleriyle ilgili hazırlayacağı raporun ise Kıbrıs sorunundaki manzarayı belirleyecek bir diğer rapor olacağını kaydeden gazete, Rum kesiminin hali hazırda toprak üzerinde olup bitenlerin objektif bir şekilde kayda geçirilmesini istediğini belirtti.

Gazete, ara bölgede meydana gelen ihlaller konusunda Rum hükümeti ile Stewart arasında açık bir fikir ayrılığı bulunduğunu da anımsattı.

