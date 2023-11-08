Sebze meyvede yine zehir çıktı

İthal ürünlerden armutta, yerli ürünlerden ise pazı, kabak, yeşil biber, dolmalık biber ve domateste limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi, 27 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim sebze-meyve denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerde 34 numunede 33 numune temiz kategorisinde değerlendirilirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.

SVS Tic. Ltd.‘e ait deveci armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 20 numunede 15 numune temiz kategorisinde değerlendirildi ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlandı.

Gayretköy sakini Cahit Hacı’ya ait pazı ve şafurga kabakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verildi.

Gayretköy sakini Cahit Hacı’ya ait yeşil biberde, Tatlısu köyü sakini Ali Çam’a ait domateste ve Geçitköy sakini Nihat Aydın’a ait dolmalık biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

