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İskele Küçük Sanayi Sitesi’nin çehresi değişecek

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İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, Küçük Sanayi Sitesi’nde güzel bir proje yapılması için çalışma başlattı

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İskele Küçük Sanayi Sitesi’nin çehresi değişecek
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İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB), İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Küçük Sanayi Sitesi’nde genel temizlik çalışmalarına başladı.
İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, konuyla ilgili açıklamasında, “yeşil alan” olarak ayrılan bölgede çalışmaların başladığını, bölgede güzel bir proje yapılması için düğmeye bastıklarını söyledi. 
Kırmızı ayrıca, çalışmalar tamamlandığında İskele Küçük Sanayi Sitesi’nin ülkede, örnek sanayi bölgesi olmasını hedeflediklerinin altını çizdi. 
“Temiz çevre, temiz üretim, temiz sanayi bölgesi” diyen Kırmızı, ayrıca bu alana fidan dikeceklerini, refüjlerin de temizlenip düzenleneceğini kaydetti.
Kırmızı, çöp konteynerlerini artırmanın yanında geri dönüşüm çöp toplama yerleri için de gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi.
 
 
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