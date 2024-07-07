SAVAŞAN: ÖZEL BİREYLERİN EĞİTİMİNE VERİLEN DESTEKLER SÜRDÜRÜLECEK

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, parti kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Özel Eğitim Merkezi'ni (ÖZEV) ziyaret etti.Ziyaret sırasında Dr. Savaşan ve heyeti, Özel Eğitim Merkezi'nin Otizm Spektrum Bozukluğu yaşayan bireylere sunduğu hizmetler hakkında bilgi aldı. Heyet ayrıca, öğrencilerle çeşitli aktivitelere katılarak çocuklara eğitime yardımcı materyaller hediye etti.Dr. Ahmet Savaşan, ziyarette yaptığı konuşmada, merkez içinde otizmli çocuklar için özel olarak tasarlanmış mekanlarda, onların bireysel ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun eğitimler verilmesinin, çocukların sosyal, iletişimsel ve akademik becerilerini geliştiren özel programlar ve destekler sunulmasının, eğitimcilerin her çocuğun benzersiz öğrenme tarzına göre özelleştirilmiş ders planları hazırlamasının, okul ortamının güvenli ve destekleyici bir atmosfer sunmasının ve aileler için rehberlik ve destek hizmetleri sağlanarak evdeki eğitim sürecinin de destekleniyor olmasının ÖZEV’in yaptığı çalışmaların değerini gösterdiğine vurgu yaptı.Merkezin otizmli bireylerin topluma kazandırılmasında önemli rol oynadığına da işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, sunulan eğitim ve terapilerin hem bireylerin hem de ailelerin hayatını olumlu yönde etkilediğine dikkat çekti. UBP Başbakanlığındaki hükümetin Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla merkeze verdiği katkıların doğru ve amacına uygun kullanıldığını görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Ahmet Savaşan, yönetime yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, UBP’nin bu alana verdiği desteğin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.