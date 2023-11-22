Salih Miroğlu ve Özker Özgür anılıyor

Merhum politikacılar Salih Miroğlu ve Özker Özgür ölümlerinin 18’inci yılında mezarları başında düzenlenecek törenlerle anılacak.
Bugün saat 09.30’da Özker Özgür’ün mezarı başında düzenlenecek törenin ardından saat 10.00’da Salih Miroğlu için mezarı başında anma töreni gerçekleştirilecek.
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