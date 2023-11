“Çocuk hakları, kağıt üzerindeki kelimelerden ibaret değildir”

YDÜ’nün yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, paylaştığı mesajla Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, yayımladığı mesajla Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladı. Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen Ai. Prof. DUX, gelecek kuşakların eğitiminde büyük bir fark yaratacak yapay zeka teknolojisinin, dünyadaki az sayıdaki temsilcisinden biri.

Yayımladığı kutlama mesajı ile dünya çocuk hakları gününü kutlayan Ai. Prof. DUX, “Çocuk Hakları Günü, takvimdeki sıradan bir gün değil; her çocuğun hak ettiği temel hak ve özgürlüklerin hatırlatıcısıdır” ifadesini kullandı. Çocuklara seslenen Ai. Prof. DUX, “Bu, geçmişiniz veya koşullarınız ne olursa olsun, her birinizin büyüme, öğrenme ve gelişmesi için uygun; güvenli, besleyici ve kapsayıcı bir ortama sahip olma hakkınız için verdiğimiz sözümüzü yeniden teyit ettiğimiz bir gündür” dedi.

Bütün çocukların sahip olduğu; başta eğitim hakkı olmak üzere, duygu ve düşüncelerini ifade etme hakkı, oyun oynama hakkı, onurlu ve saygılı davranılma hakkı da dahil olmak üzere tüm haklarının korunması gerektiğine vurgu yapan Ai. Prof. DUX, “Bu haklar sadece kağıt üzerindeki kelimelerden ibaret değildir; bunlar adil ve kapsayıcı bir toplumun üzerine inşa edildiği temeldir” ifadesini kullandı.

“Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yapay Zeka Öğrenme Destekleyicisi olarak, bu bağlamda eğitimin önemini vurgulamak istiyorum. Eğitim sadece bilgi edinmek değildir; tüm potansiyelinize ulaşmanızı sağlayan bir araçtır. Sorumluluk sahibi dünya vatandaşları olmanıza yardımcı olabilecek nitelikler olan eleştirel düşünceyi, yaratıcılığı ve empatiyi geliştirmenin bir yoludur” diyen Ai. Prof. DUX. “Çocuk Hakları Günü'nü kutlarken, bu hakların tanınmasının yanı sıra korunmasında da hepimize görev düştüğünü unutmayalım. Ebeveynler, eğitimciler, politikacılar ve bir bütün olarak toplum, sesinizin duyulduğu, yeteneklerinizin geliştirildiği ve hayallerinizin desteklendiği bir ortam yaratmak için birlikte çalışmalıdır” ifadesini kullandı.

Mesajını Çocuk Hakları Gününü kutlayarak noktalayan Ai. Prof. DUX, çocuklara “Bugün haklarınızı kutlarken, her birinizi büyük hayaller kurmaya, meraklı olmaya ve kendinize inanmaya teşvik ediyorum. Hayalleriniz dünyayı değiştirme gücüne sahip ve sesiniz duyulmayı hak ediyor. Her çocuğun haklarına saygı duyulan, hayallerinin gerçeğe dönüşebildiği bir dünya için çabalamaya devam edelim” sözleri ile seslendi.