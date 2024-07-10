Robotik kodlama eğitimlerine yoğun ilgi

Gönyeli Alayköy Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi, klasik kursların yanı sıra ilerici vizyona ve çağa uygun kursları da bünyesinde barındırmayı sürdürüyor.
Aybaşından itibaren başlayan Robotik Kodlama Kursları vatandaşlardan ciddi bir ilgi gördü. Kısa sürede birçok grubun açıldığı kurslarda 6-11 yaş aralığında Lego Spike Essential seti ile eğitim veriliyor.
Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin çağa uygun kursları da bünyesinde bulunduran Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilen kurslarda çocukların birçok becerisi geliştiriliyor.
Etkinlikte ayrıca çocukların STEM (science, technology, engineering, mathematics ) alanlarına ilgi duyması da teşvik ediliyor. Robotik Kodlama etkinliği sayesinde çocukların programlama becerileri, mühendislik ve tasarım, ekip çalışması, problemi çözme, yeteneklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Çocukların ihtiyaçları için hiçbir yatırımdan kaçmayan Gönyeli Alayköy Belediyesi kurs için 5 adet Lego Spike Essential set, 5 adet Samsung Tab8 tablet, Etkinlik için özel masa, Yönergeleri daha iyi takip edebilmek için televizyon ve Odanın atmosferine uygun duvar kâğıdı yatırımı yaptı.
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