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Kızılbaş Parkı'nın içler acısı hali

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Kızılbaş Parkı'nın içler acısı hali
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, her sabah Kızılbaş Parkı’na yürüyüş yapmaya gittiklerini ancak her sabah karşılaştıkları manzara karşısında yüreklerinin parçalandığını ifade ediyorlar.
Geceleri hava almak ve serinlemek amacıyla parka gelen bazı kendini bilmez vatandaşlar, yedikleri çekirdekten içtikleri sigara izmaritlerine kadar tüm çöplerini, kola kutuları, naylon poşetler, karton bardaklar ve daha fazlasını olduğu gibi bırakıp vurdumduymaz bir şekilde parktan ayrılıyor.
Vatandaşlar “Bu parkta çocuklarımız oyun oynuyor ve bu kötü örneklerle karşılaşıyorlar. Çocuklarımıza yere çöp atmamanın önemini nasıl aşılayacağız diye kara kara düşünüyoruz” diye tepki gösterdi.
Vatandaşlar, yetkililere seslenerek geceleri bu tür alanlarda daha fazla denetim yapılması çağrısında bulundu.
Bu durumun önüne geçilmesi için daha sıkı önlemler alınmasını ve parkın temizliğinin korunmasını isteyen vatandaşlar, Kızılbaş Parkı’nın tekrar temiz ve huzurlu bir mekân haline gelmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

 
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