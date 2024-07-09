Prof. Dr. Umut Aksoy, YDÜ'nün yeni rektör yardımcısı oldu

Yakın Doğu Üniversitesi’nde sağlık alanından sorumlu rektör yardımcılığı görevine Prof. Dr. Umut Aksoy getirildi. 2007’de başladığı doktor eğitimi dahil tüm akademisyenlik kariyerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde geçiren Prof. Dr. Aksoy, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim Dalında Öğretim Üyeliğini sürdürüyor. Üniversitede pek çok idari görev de üstlenen Prof. Dr. Umut Aksoy Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ile Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyor.

1984 doğumlu olan Prof. Dr. Umut Aksoy, lisans ve yüksek lisans eğitimini 2007’de Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı yıl Yakın Doğu Üniversitesi’nde başladığı endodonti doktora eğitimini 2012’de tamamlayan Prof. Dr. Umut Aksoy, 2013’te Yakın Doğu Üniversitesi’nde yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2018’de doçentlik ünvanını aldıktan sonra 2024’te ise Yakın Doğu Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı ile profesörlüğe yükseltildi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Prof. Dr. Umut Aksoy, üniversitemizin yetiştirdiği, sağlık ve diş hekimliği alanında önemli katkılar sağlamış değerli bir bilim insanıdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Umut Aksoy'un rektör yardımcılığı görevine atanmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Umut Aksoy’un Yakın Doğu Üniversitesi’nde yetişen, sağlık ve diş hekimliği alanında önemli katkılar sağlamış değerli bir bilim insanı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Rektör yardımcılığı görevinde de aynı özveri ve başarıyla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyorum. Prof. Dr. Aksoy’un bilgi birikimi ve deneyimleri, üniversitemizin sağlık alanındaki vizyonuna önemli katkılar sağlayacaktır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor ve üniversitemize olan katkılarının artarak devam edeceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Umut Aksoy: “Doktoradan profesörlüğe kadar akademisyenliğin gerektirdiği tüm basamakları tırmandığım üniversiteme, Rektör Yardımcısı olarak hizmet etmek benim için büyük bir gurur ve ayrıcalık.”

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsüne ilk adımını 17 yıl önce, 2007’de doktora eğitimi için attığını söyleyen Prof. Dr. Umut Aksoy, “Sağladığı olanaklarla, doktoradan profesörlüğe kadar akademisyenliğin gerektirdiği tüm basamakları tırmandığım üniversiteme, Rektör Yardımcısı olarak hizmet etmek benim için büyük bir gurur ve ayrıcalık” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Diş Hekimliği, Tıp, Eczacılık, Veteriner Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile sağlığın tüm alanlarında yetkin meslek profesyonelleri yetiştirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Umut Aksoy, “Yeni görevimde, üniversitemizin sağlık alanındaki eğitim ve araştırma faaliyetlerini daha da ileriye taşımak, üniversitemizin sağlığa olan katkılarını artırarak öğrencilerimize ve topluma sağladığımız faydayı büyütmek için çalışmak en önemli önceliğim olacak” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a da her zaman yanında hissettiği destekleri için teşekkür etti.