Köse, görevden alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse’nin bugün itibarı görevden alındığını açıkladı. Karar, Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Polis Genel Müdürlüğü tarafından açılan soruşturma sonucunda halen tutuklu bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse, bugün itibarı ile bu görevinden alınmıştır” denildi.

-“Bakanlığımız, soruşturma süresince herhangi bir açıklama yapmayacaktır”

Hakkındaki soruşturmanın salimen tamamlanabilmesi için Bakanlığın, bu süreçte Polis Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalıştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımız, yargıya müdahale olarak algılanmaması ve soruşturmanın salimen yürütülmesi amacıyla, Polis Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen soruşturma süresince herhangi bir açıklama yapmayacaktır.”

-“Bakanlığımız

adaletin yerini bulması için üzerine düşen görevi yapacak”

Açıklamada, “Yargıya olan saygımız ve adaletin yerini bulacağına olan inancımızla Bakanlığımız gerek soruşturma gerekse yargı sürecinde, hem Polis hem de mahkeme ile uyumlu çalışarak, adaletin yerini bulması için üzerine düşen görevi yapacaktır” denildi.