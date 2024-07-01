Polisler liderimizin huzurundaydı

Polis Günü nedeniyle, Polis Genel Müdürlüğü dün törenler düzenledi. Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve heyeti, saat 9.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na, ardından Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrine çelenk koydu.
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