Farklı kültürler İskele'de kaynaştı

Türkiye, Rusya, Bolivya, Macaristan, İran ve Uruguay halk dansları ekipleri, 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında İskele’de buluştu

5 yıllık aranın ardından bu yıl 52.’si gerçekleşen Geleneksel İskele Festivali, 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali ile devam ediyor.Türkiye, Rusya, Bolivya, Macaristan, İran ve Uruguay halk dansları ekipleri, 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında İskele’de buluştu.İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni aynı zamanda CIOFF KKTC Başkanı olan Özlem Kadirağa’nın organizasyonunda düzenlenen 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali önceki akşam festivale katılan ekiplerin tanıtım gösterileri ile devam etti.İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede, seslendirdiği Kıbrıs şarkılarıyla Grup Otantik sahne aldı.