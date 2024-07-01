banner913
banner932
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
16 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
24 0
 
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
47 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
30 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
30 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
44 0
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
147 0
banner1032

Farklı kültürler İskele'de kaynaştı

banner1020

Türkiye, Rusya, Bolivya, Macaristan, İran ve Uruguay halk dansları ekipleri, 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında İskele’de buluştu

banner974
Farklı kültürler İskele'de kaynaştı
banner971
5 yıllık aranın ardından bu yıl 52.’si gerçekleşen Geleneksel İskele Festivali, 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali ile devam ediyor.

Türkiye, Rusya, Bolivya, Macaristan, İran ve Uruguay halk dansları ekipleri, 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında İskele’de buluştu.

İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni aynı zamanda CIOFF KKTC Başkanı olan Özlem Kadirağa’nın organizasyonunda düzenlenen 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali önceki akşam festivale katılan ekiplerin tanıtım gösterileri ile devam etti.
İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede, seslendirdiği Kıbrıs şarkılarıyla Grup Otantik sahne aldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.