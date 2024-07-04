“Polis Teşkilatı daha da güçlenecek”

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, personel sayısının artırılması, eğitim, teknolojik yapılanma ve yeni yasal düzenlemelerle ilgili pek çok girişim başlattığını söyledi ve “Devlet yetkililerimizin de desteğiyle bu eksikliklerimiz kısa sürede giderilecek” dedi

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Polis Örgütünün Kuruluşunun 60’ıncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyonda konuşma yaptı.

Kuni, “Polis örgütü olarak bizler, anayasa ve yasalardan almış olduğumuz yetki ve halkımızdan aldığımız büyük güçle, mesai mevhumu gözetmeksizin günün 24 saati, kamu düzeninin temini ve insan haklarının korunması için büyük azim ve kararlılıkla görevimizi yapmaktayız.” dedi.

Kıbrıs’ta polis tarihinin Osmanlı İdaresi ile başladığını kaydeden Kuni, şu ifadeleri kullandı:

“1963 yılı aralık ayında, Kıbrıslı Rumların adayı Yunanistan’a ilhak etmek amacıyla başlattıkları tedhiş eylemleri neticesinde, Kıbrıslı Türkler, Rumlarla ilişkilerini kesmek zorunda kalmış ve kendi bölgelerine çekilmeye başlamışlardır.

Bu dönemde, Rumlardan elinde çok az sayıda motorlu araç ve malzeme kalan Türk Polisi, kendi oluşumunu hızla başarıyla tamamlayarak, tek çatı altında toplanmayı başarmış ve bugünkü polis örgütünün temelleri atılmıştır. İşte bu oluşumun tamamlanma günü olarak kabul edilen 30 Haziran 1964 tarihi, Kıbrıs Türk Polis Teşkilatının kuruluşu olarak kabul görmüş ve 30 Haziran tarihinin de, polis günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir.” dedi.

Kuni, Kıbrıs Türk Polisinin, milli mücadele yıllarında, polislik görevlerinin yanı sıra, Rum saldırılarına karşı, mücahitlerle birlikte çarpıştığını, Kıbrıs Türkü’nün var olma mücadelesinde üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini ve adını tarihe yazdırdığını kaydetti.

Kuni, şöyle devam etti:

“EOKA’nın tedhiş eylemlerine başladığı, 01 Nisan 1955 yılından, 1974 Mutlu Barış Harekatına kadar, Türk Polisi, özgürlük savaşında 48 şehit ve kayıp vermiştir. Bu vesile ile vatanı uğruna canını feda eden kahraman aziz şehitlerimizi buradan rahmetle anmadan geçemeyeceğim.

1970 yılına kadar, kazalarda sancaktarlara bağlı olarak görevlerini yürüten Kıbrıs Türk Polisi, 1970 yılında oluşturulan Polis Genel Müdürlüğü makamı ile kurumsallaşma yolunda adım atılarak, merkezden yönetilmeye başlanmıştır.

1984 yılında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu meclisi tarafından çıkarılan 51/1984 sayılı, Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Yasası ile günün koşullarına göre yeniden organize edilen Polis Genel Müdürlüğü, bu düzenleme ile yasal statüye kavuşturulmuştur.

Örgüt olarak bu günlere gelmemize katkı koyan, mesleki bilgi ve tecrübelerini bizlere aktaran benden önceki yöneticilerim ve meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Aziz şehitlerimizi ve vefat eden polislerimizi bir kez daha rahmetle anarken, hayatta olan emeklilerimize de sağlıklı uzun ömürler diler, hasta olan meslektaşlarıma ise acil şifalar dilerim.

Gerek Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, gerekse hükümetimizin desteği ile örgütümüzün, günün koşullarına göre, personel, yeni bina, araç gereç ve teknolojik imkanlarla donatılmasına devam edilmektedir”

Polis örgütü için yeni çalışmalardan da bahseden Kasım Kuni, “Hedefimiz, toplumun beklenti, ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak, klasik güvenlik yaklaşımları yerine, bireysel özgürlük alanlarını daraltmayacak ve aynı zamanda kamu düzenini sağlayacak; etkili, çağdaş ve bilimsel yeni yöntemlerin uygulamaya konulmasını sağlamaktır. Polis, bireysel hak ve özgürlüklerin kısıtlayıcısı değil, güvencesi durumundadır” dedi.

Özellikle personel sayısının artırılması, eğitim, teknolojik yapılanma ve yeni yasal düzenlemelerle ilgili pek çok girişim başlattığını kaydeden Kuni, şöyle devam etti:

“Devlet yetkililerimizin de desteğiyle bu eksikliklerimiz kısa sürede giderilerek Polis Teşkilatının daha da güçleneceğine ve halkımıza daha kaliteli hizmet vereceğine inancım sonsuzdur. Polis, görevini yaparken gücünü yasalardan almaktadır. Suçla mücadelede daha etkili olabilmek adına eksikliğini gördüğümüz alanlarda hazırlayıp ilgili makamlara gönderdiğimiz yasa tasarılarının, bir an önce yasallaşması Polis Örgütünün, suçla mücadelede daha da başarılı olmasını sağlayacaktır. Bahsi geçen bu yasal mevzuatların eksikliği Polis Teşkilatının icraatlarında elini zayıflatmaktadır. Hayati önem taşıyan yasaların bir an önce yasallaşıp hayata geçirilmesi, toplumun huzuru ve güvenliği için elzemdir”

